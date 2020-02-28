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Брежнева в маске уехала в зараженную страну

Брежнева в маске уехала в зараженную страну
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" показала, как защищается от коронавируса

Вера Брежнева улетела на гастроли в США, где коронавирусом заразились более десяти человек. Из самолета певица опубликовала фотографию в защитной маске, закрывающей ее лицо.

Экс-солистка "ВИА Гры" завтра даст свой первый концерт в Лос-Анджелесе. Об этом она написала, поделившись в своих Инстаграм-историях снимком в зеркале. Брежнева позирует в длинном платье бежевого цвета с завязанным на шее свитером. Спустя 16 ч звезда опубликовала новую фотографию, на этот раз уже из салона самолета. Певица позирует в объемной серой толстовке с темно-зеленой маской на лице. "Лос-Анджелес, встречай", – написала она, намекнув, что уже прибыла в США.

Вероятно, Брежнева решила путешествовать в маске из-за коронавируса, который добрался в том числе и до США. По последним данным, в стране зарегистрировали 14 случаев заражения. Кроме того, на территории государства вирус уже дважды передавался от человека к человеку.

Недавно Брежнева вернулась из Италии, где сейчас зафиксирована крупнейшая вспышка эпидемии в Европе. Там певица отметила свой день рождения, отдохнув с семьей в горах.

Ранее Вера Брежнева поделилась содержимым своей сумки. Певица призналась, что ежедневно носит с собой резинку для занятий спортом.

Карина СИРАЗОВА

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