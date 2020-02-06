"Вера в положении?": у Брежневой изменился живот
Вера Брежнева отпраздновала 38-й день рождения в Италии, а фотографиями с торжества поделилась в Инстаграм. На мероприятии собрались близкие экс-солистки "ВИА Гры" – она сама призналась, что хотела это время провести с сестрами. В соцсети не удержались от обсуждения личной жизни певицы – решили, что она беременна.
На опубликованных снимках артистка показала роскошный вид из отеля на горы, а также собравшихся гостей. Она позировала с мужем Константином Меладзе, дочерью Сарой и сестрами. Также звезда похвасталась необычным праздничным тортом, на котором красовалась золотая буква V. Для торжества она выбрала нежное платье в бельевом стиле ниже колена, черный пиджак и грубые ботинки.
Внимание интернет-пользователей привлекла фигура экс-солистки "ВИА Гры". Некоторые из них предположили, что она ждет ребенка: "Вера в положении? Или показалось", "Вы беременны?". Вероятно, такой вывод комментаторы сделали из-за селфи в зеркале – на нем из-за света и ткани платья живот певицы выглядит больше, чем обычно. Но она сразу опровергла эти домыслы.
Большинство поклонников восхитились семейными кадрами. Артистку засыпали комплиментами и поздравили: "Красота какая!", "С днем рождения, Вера! Фото шикарные!", "Это что-то бесподобное, торт красивый и необычный", "Восхищаете... Вдохновляете своей красотой", "Не перестаю восхищаться Вашей дружной семьей", "Шикарный пример женщины, в которой все гармонично и столько позитива и энергии".
Ранее Вера Брежнева в трусах и прозрачном наряде показала вид сзади.
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