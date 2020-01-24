Экс-солистка "ВИА Гры" разлеглась в откровенной позе

Вера Брежнева продолжает публиковать кадры своей недавней черно-белой фотосессии. На новом снимке певица в обтягивающем белом топе и мини-шортах приняла не совсем обычную позу.

Артистка забралась на белоснежный куб, где сексуально изогнулась перед камерой. Руками Брежнева держится за согнутую в колене левую ногу, в то время как правая свободна опущена вниз. Экс-солистка "ВИА Гры" томно смотрит в камеру, слегла приоткрыв пухлые губы.

"Какая ты красивая", "Шедевр", "Великолепная", "Притягательная девушка", "Четкая фотография", "Твое тело просто пушка", "Взглядом пронзает, словно пантера", "Богиня Вера", "Шикарный вид", "Вера, как всегда безупречна! Но взгляд и глаза на этой фотосессии не Веры, какой-то чужой", "Горячая", – не сдержали восторга поклонники Брежневой, оценив и неординарный кадр, и стройное тело звезды.

Также певице сделали комплимент, намекая на то, что с возрастом она выглядит лишь моложе, как герой известного произведения: "Вера Викторовна, имеете что-нибудь общее с Бенджамином Баттоном?".

Впрочем, публикация Брежневой понравилась не всем. "Лицо страшненькое", "Раздражает", – отметили недовольные. Этот же образ певицы не так давно критиковали за отсутствие бровей и напуганное выражение лица.

Ранее Брежнева на этой же фотосессии показала вид сзади, засветив свои трусы в прозрачном наряде.