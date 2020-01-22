Прелести звезды предстали в лучшем виде

Вера Брежнева ответила злопыхателям, которые набросились на звезду из-за слишком откровенного фото. Артистка показала, как выглядит в том же самом обтягивающем наряде со спины и поблагодарила всех за "все слова под предыдущим фото". Самые внимательные поклонники на этот раз смогли разглядеть под белым полупрозрачным нарядом трусики певицы.

"Изгибы красивые", "Превосходный вид сзади". "Королева", "Ниже спины шикарная попка!!!", "зачетный бамперррр....", "Хороша со всех сторон", "Верочка какой фасад", "Что спереди что сзади,глаз не отвести", – написали восторженые поклонники на страничке Брежневой в Instagram.

Однако не всем понравился провокационный снимок: "Порнуха", "Страшилища", "А красавица могла бы сидеть? скромней", "зачем на фото показывать задницу в обтягивающем белье. Смех и грех с этими звездами", "Слишком часто хвастается своим телом. Выставляет на показ свои филейные части" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее бывшая солистка группы вИА "Гра" выложила фото в коротких обтягивающих шортах и с открытой грудью и получила в свой адрес много критических замечаний.