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Брежнева в обтягивающих шортах раздвинула ноги

Брежнева в обтягивающих шортах раздвинула ноги
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" показала стройное тело

Вера Брежнева порадовала поклонников новым горячим снимком. На нем певица позирует, раздвинув ноги и сжимая руками пышную грудь.Она одета в короткие шорты и обтягивающий топ с глубоким вырезом, который открывает  грудь.

"Мы перебрали разные образы и решили немного похулиганить в конце 12-часовой съемки", – рассказала артистка о том, как появилась идея этого кадра. Подписчики ее страницы в Инстаграм пришли в восторг от снимка:

"Как же вы прекрасны", "Дива", "Красотка", "Просто бомба", "Вы здесь какая-то волшебная", "Волосы огонь", "Обворожительна и таинственна", "Грациозно".

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто нашел недостатки во внешности артистки.

"Черты лица уже старые", "Верочка, где ваши брови?", "Кошмар", "Лицо какое то напуганное", "Вера, что так похудела? С более пышными формами ты была еще лучше",

- раскритиковали недовольные бывшую солистку группы "ВИА Гра".

Ранее Веру Брежневу разнесли из-за возраста ее супруга Константина Меладзе, а также осудили за откровенные фото в платье с большим декольте.

Карина СИРАЗОВА

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