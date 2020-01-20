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Брежнева взбесилась из-за Меладзе

Брежнева взбесилась из-за Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Отдых экс-солистки "ВИА Гры" с мужем испортили

Вера Брежнева с семьей отдохнула в Италии. Певица опубликовала фотографии с мужем Константином Меладзе и дочерью Сарой – они провели время на горнолыжном курорте. Супруги снялись на фоне заснеженных склонов.

Подписчики Веры на солнечные кадры отреагировали негативно. Многие стали осуждать пару, в том числе и из-за возраста Константина Меладзе:

"Вера, не накопила еще достаточно денег, чтобы перестать спать с папиками?",

– написал под постом один из комментаторов. "Не накопили достаточно ума?" – ответила на едкое замечание певица.

"Своих детей бросил, зато чужих развлекает", – продолжили критиковать продюсера в Сети. Досталось и наследнице Брежневой – некоторые подписчики назвали Сару некрасивой: "Какая дочь страшная, зачем такие фото выкладывать", "Это дочка, что ли? Такая страшненькая". "Ваша жаба вас погубит", – защитила близких артистка.

Впрочем, многие подписчики оценили снимки и порадовались семейному счастью Брежневой. В комментариях сделали массу комплиментов и Константину, и Саре, и самой Вере: "Какой же Костенька красавчик!", "Чудесные!", "Вы подходите друг другу", "Обожаю вас", "Красивая семья", "Вера, Вы и Ваши доченьки – просто красавицы и воплощение женственности!".

Ранее Веру Брежневу осудили за откровенные фото, а также в очередной раз припомнили ей уход Меладзе из семьи.

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Затмила маму: самые откровенные фото дочки Брежневой
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/
Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/ Соня Киперман. Фото: instagram.com/sonyaxkiperman/
Карина СИРАЗОВА

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