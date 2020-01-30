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Сменила профессию: Брежнева разделась у всех на глазах

Сменила профессию: Брежнева разделась у всех на глазах
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" появится на экранах в новой роли

Вера Брежнева стала членом жюри нового шоу, первый выпуск которого выйдет на экраны в начале февраля. Теперь артистке предстоит оценивать не вокальный талант, а танцевальные способности участников. Появление звезды на съемках было эффектным: на сцене певица сбросила пиджак и высоко подпрыгнула на каблуках.

Первые фото со съемок шоу жена Константина Меладзе опубликовала в Инстаграм, и поклонники сначала оценили красоту 37-летней блондинки в топе, а затем обсудили ее новую роль. Им кажется, что бывшая солистка группы "ВИА Гра" может не справиться с возложенными обязанностями, ведь она, по их мнению, слишком добрый человек.

"Вера, Вы когда все успеваете, смотрю на Вас и не могу не восхищаться", "Самый лучший и привлекательный судья", "Не представляю, как Вера говорит людям "нет" и критикует их. С Вашей добротой Вам будет трудно", "Вот это прыжок на каблуках!", "Бомбически", "Самая лучшая", "Я участникам мужского пола не завидую! Они же ослепнут, глядя на Вас", – прокомментировали снимок подписчики.

До этого в соцсети обсуждали изменившуюся внешность артистки. Фанатам показалось, что на новых фотографиях волосы Веры Брежневой выглядят седыми, а сама она будто бы постарела на глазах.

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Дарья ПЕТРОВА

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