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Брежнева натянула резинку и покатала массажер

Брежнева натянула резинку и покатала массажер
Вера Брежнева. Кадр youtube.com
Артистка объяснила, зачем носит эти два инструмента с собой каждый день

Одна из самых красивых женщин России Вера Брежнева рассказала, что почти каждый день носит в сумке не меньше семи килограммов. Среди главных вещей в "маленьком" ридикюле – спортивная резинка вишневого цвета. 

"Это резинка для того, чтобы заниматься спортом. Она занимает очень мало места и, кстати, очень красивого цвета", – отметила артистка и "натянула" спортинвентарь на камеру. 

Кадр youtube.com

Также в сумке у Брежневой нашелся железный инструмент для лица. "Это массажер, который все хвалят и которым я не пользуюсь. Он у меня лежит в сумке и лежит", – призналась артистка и прокатила косметическую игрушку по щеке. 

Нашлись у певицы в "чемодане" и книги, многоразовая бутылка, открытки с ее фото, косметика, фломастер. 

Ранее в СМИ появлялись слухи о скором разводе бывшей солистки группы "ВИА Гра" с мужем Валерием Меладзе. После некоторые даже подозревали ее в третьей беременности. Сама артистка эти домыслы не комментирует и продолжает радовать поклонников красивыми кадрами и качественной музыкой. 

Рина КРАСНОВА

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