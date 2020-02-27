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Брежнева в крошечном топе станцевала перед актером

Брежнева в крошечном топе станцевала перед актером
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Вера Брежнева выбрала для выступления кожаные штаны и микротоп, который едва прикрывал ее бюст. Наверх певица надела яркую рубашку, которая все равно не скрыла оголенного тела. В таком видео она пела и танцевала на сцене перед актером.

Им оказался Станислав Ярушин, знакомый зрителям по сериалу "Универ". Именно он снимал зажигающую артистку, а после выложил видео с ее участием в "Инстаграм". Впечатлением от общения со звездой артист поделился с подписчиками.

"Еще раз убеждаюсь, что состоявшиеся, по-настоящему артисты, в доску свои и простые люди. Вера спасибо, что пришла. Спасибо за твой позитив." – написал Ярушин.

В комментариях пользователи внимательно начали рассматривать Веру Брежневу. Одни считают, что певица и актер отлично смотрятся вместе, другие смогли найти изъяны во внешности звезды.

"Они вместе просто идеально смотрятся!", "Верка уже не та", "Вы такие классные", "Уважаемые люди!!! Вы просто классные!", "Хороши", – написали под снимком артистов.

Ранее "Утро" писало о том, что Вера Брежнева надела куртку на голое тело.

Дарья ПЕТРОВА

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