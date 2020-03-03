Экс-солистка группы "ВИА Гра" расслабилась за границей

Вера Брежнева сейчас находится в Канаде, где у нее запланировано сразу несколько выступлений. В перерывах между концертами знаменитости удалось отдохнуть – она с голыми ногами прилегла на кушетку у панорамного окна.

"Свободный вечер в Ванкувере", – подписала артистка фото в Инстаграм-историях.

Перед поездкой в Канаду привлекательная блондинка побывала в США, где смогла увидеться со старшей дочерью. Соня Киперман, которой в марте исполнилось 19 лет, выросла такой же красавицей, как и знаменитая мама. Девушка постоянно живет в Америке, там же и учится.

На встречу с дочерью бывшая солистка группы "ВИА Гра" летела в маске, которая, видимо, должна была защитить ее от коронавируса. Им в США заражены уже десять человек.

Ранее Вера Брежнева к крошечном топе станцевала перед актером и задрала платье на фотосессии.