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Брежнева обнажила грудь и задрала платье

Брежнева обнажила грудь и задрала платье
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Константина Меладзе примерила наряд с большим вырезом

Вера Брежнева позировала для новой фотосессии на полу в длинном платье. Чтобы показать свои стройные ноги, ей пришлось поднять подол. Позже артистка примерила еще один образ. Похоже, бывшая солистка группы "ВИА Гра" надела жакет на голое тело, так как в кадре видна ее голая грудь, а нижнее белье рассмотреть не удается.

Новые снимки певица выложила в Инстаграм, и поклонники стали восхищаться внешностью 38-летней знаменитости, которая, по их мнению, выглядит прекрасно. Один из пользователей  обеспокоен фигурой жены Константина Меладзе, он уверен, что ей нужно больше есть.

"Вера, Вы всегда прекрасны", "Сногсшибательная!", "Вера кушать тебе надо... Исхудала совсем", "Ты неотразима, как всегда, любуюсь Вами", "Какая же Вы красивая и нежная, Вера!", "До чего же хороша! Красавица Верочка", – написали комментаторы.

Сейчас экс-солистка "ВИА Гры" не только поет и позирует для модных журналов, но и занимается бизнесом. В перерывах артистка успевает комментировать свою личную жизнь. По словам Веры Брежневой, в ее семье все в полном порядке, а над слухами о разводе с Константином Меладзе только смеется.

Ранее Веру Брежневу в обтягивающем топе с глубоким вырезом и коротких шортах раздвинула ноги и сжала грудь.

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Дарья ПЕТРОВА

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