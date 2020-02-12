Певица опровергла сплетни о том, что сыграла свадьбу с композитором ради денег

Вера Брежнева поделилась подробностями личной жизни с Константином Меладзе и прокомментировала слухи о проблемах в браке. Звезду рассмешили сплетни о том, что она вышла замуж по расчету. Артистка сообщила, что зарабатывает достаточно.

Вера Брежнева рассказала Cosmopolitan, что они вместе с мужем смеются над недоброжелателями в Интернете. Недавно Константин Меладзе отправил жене статью, где обсуждался развод звездной пары. Вера признается, что подобные слухи абсурдны и ее отношения с Константином сбалансированы.

Вера назвала себя маленькой девочкой рядом с мужем, которая может поплакать на плече или попросить мужчину о помощи. Певица отметила, что в то же время может назвать себя самодостаточной.

Артистка отметила, что ее может задеть только негатив, направленный на детей и близких. Когда пользователи оскорбляют семью Веры Брежневой, девушка "звереет".

Ранее в Сети активно муссировались слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Однако супруги регулярно опровергают эти сплетни.