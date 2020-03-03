Отчаянная ведущая "Дома-2" рискнет здоровьем ради отпуска
Телеведущая планирует отпраздновать свой день рождения за границей. Звезду коронавирус немного пугает, однако отказываться от поездки она не будет. Рискуя здоровьем, девушка планирует защитить себя от вируса с помощью маски, в которой позировала для фото в "Инстаграм".
По словам ведущей "Дома-2", ее знакомые сдают билеты, но она этого делать не будет. Куда именно летит знаменитость, не понятно. Однако ее излюбленное место, где она когда-то жила, – это Италия, в которой коронавирусом уже заражены около двух тысяч человек.
"Знакомые активно сдают билеты, боятся куда-либо лететь. Мы, конечно, отчаянные и на мой др улетаем, без детей, взрослыми, но улетаем! Не в Китай, конечно, но аэропорт нам предстоит", – написала Ксения в "Инстаграм".
Подписчики Бородиной разделились на два лагеря: одни считают, что опасность короновируса преувеличена, другие уверены, что и россияне уже заражены, но этот факт пока скрывается.
"Ксю... у нас куча случаев просто мы все скрываем:))) больше явно, чем в Италии", "От гриппа больше народу умирает", "Маска не спасет, вирус передаётся и через слизистую глаз", "Я бы, конечно, переждала и никуда не полетела бы, но все равно считаю, что больше паники, чем угрозы", "Сидите дома, целее будете", "Лучше остаться в России", – высказались подписчики ведущей шоу "Дом-2".
Ранее "Утро" писало, как Ксения Бородина шокировала публику дряблой грудью.
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