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"Большая голова и короткие ноги": Бородину публично унизили

"Большая голова и короткие ноги": Бородину публично унизили
Ксения Бородина. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Ведущую "Дома-2" раскритиковали за неудачное фото

Ксения Бородина получила порцию оскорблений в своем Инстаграм. Она выложила фото, где позирует в атласном топе с глубоким вырезом, приспустив бретельки. Однако снимок оценили не все.

Часть пользователей наговорила гадостей, публично выразив свое недовольство внешностью и поведением Бородиной. По их мнению, ракурс для кадра был подобран неудачный, кроме того, ведущая переборщила с фотошопом. В итоге лицо стало грубым, а шея пропала, заявили они (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая ужасная фотка. Шеи нет. Какой-то карлик на фото" "тоже хотела написать" "Молодец бородуля. Но слишком стало много пафоса. Уже не айс, что была раньше. ****** (много. – прим. ред.) Понтов" "Неудачный фотошоп" "Какое неудачное фото" "Очень грубое лицо,ужас просто,убирите губы" "Большая говорящая голова и короткие ноги", – разошлись комментаторы.

Ранее Бородину осмеяли за огромные трусы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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