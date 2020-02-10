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Звезда "Дома-2" забралась в постель к известному певцу

Звезда "Дома-2" забралась в постель к известному певцу
Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Артисты сыграли супружескую пару

Маргарита Овсянникова снялась в постели со Стасом Костюшкиным. Видео блондинка опубликовала на своей странице в Инстаграм – звезды сыграли супружескую пару для нового клипа экс-участницы "Дома-2".

В ролике лежащие в постели артисты не могут уснуть из-за громкой музыки. Причем мешают героям их же композиции – соседи, которыми впоследствии оказались родители экс-солиста "Чай вдвоем", слушают песни Овсянниковой и Костюшкина. В ролике недовольная звезда "Дома-2" заставляет супруга решить эту проблему.

В Сети такой самоироничный анонс клипа восприняли неоднозначно. Многим ролик показался непонятным и совсем не смешным. Раскритиковали и актерскую игру певицы: "Переигрывает", "Бредятина полнейшая", "Не поняла, где смеяться. И вообще, что я посмотрела?!", "Не знает, к кому в постель прыгнуть, чтоб засветиться", "Эх Марго, так себе конечно в роль вошла". Бывшего участника популярной группы "Чай вдвоем" и вовсе не узнали: "Не пойму, это Стас Костюшкин? Либо я давно его не видела, либо он сам на себя не похож".

А вот поклонникам Маргариты ролик понравился. "Супер", "Позитивное видео, аж настроение поднялось", "Круто", "Браво", "Стас крутой, Маргошка красотка", "Это огонь", – написали в комментариях, отметив, что ждут выхода клипа звезды.

После ухода с телестройки Овсянникова нередко публикует эпатажные видео. Так, ранее артистка плюхнулась в ванну в сапогах и рубашке.

Карина СИРАЗОВА

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