Бывшая участница поучаствовал в необычной фотосесии

Виктория Романец снова продемонстрировала подписчиками свое тело. На этот раз девушка снялась без лифчика, а формы прикрыла цветами. При этом на снимке, его звезда шоу "Дом-2" опубликовала в Инстаграм, можно разглядеть ее голую грудь.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на необычный снимок. Кто-то начал сравнивать Романец с Настей Каменских и восхитился ее красотой, кто-то, наоборот, считает, что телезвезда уже не знает, как показать свое тело.

"Однозначно Богиня, очень красивая серия фоток получилась, Вика Вы красотка просто кайфовая", "Очень похожа на Настю Каменских", "Какая то порнография", "Очень красивая девушка и все", "Уже не знает, как свои прелести показать, да резденься уже", "Смело", "Вика, вы красавица", "Блин ну ты здесь шикарная", "Вика, ты просто бомба, а те, кто говорят, что это порнография, просто не могут себе позволить такую красоту", – высказали разные мнения подписчики экс-участницы "Дома-2".

Виктория Романец после ухода с проекта вышла замуж за бывшего участника Антона Гусева. Теперь пара поддерживает интерес аудитории с помощью своих социальных сетей, где выкладывает пикантные снимки.

Ранее Виктория Романец показала свой цветок в ванне.