Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Штраф или арест: в скандал с Водонаевой вмешалась полиция

Штраф или арест: в скандал с Водонаевой вмешалась полиция
Алена Водонаева. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Экс-участнице "Дома-2" предстоит объяснить свои слова

Алену Водонаеву вызвали на разговор в полицию. Там со звездой "Дома-2" хотят обсудить ее высказывания о материнском капитале и количестве детей в российских семьях. Брюнетке может грозить ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), наказание по которой – штраф 300 тыс. руб. или до 6 лет лишения свободы.

Бывшая участница телестройки от ответа не убегает. Она считает себя гражданкой, соблюдающей законы, поэтому точно придет на встречу к следователям и объяснит написанное.

"Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку", – цитирует ее слова журнал Super.

Адвокат Водонаевой предполагает, что ополчиться на его подзащитную могли некие общественные организации, желающие испортить ей жизнь. Юрист Екатерина Гордон уверена, что наказание брюнетке не грозит, ведь никаких оснований для возбуждения статьи нет.

"В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу", – рассказала она журналистам.

Некоторые читатели издания  встали на сторону Алены. Они считают, что телезвезда сказала правду.

"Поддерживаю ее полностью. Я практически и есть быдло. Живем от зарплаты до зарплаты. Хорошо, что еще остались квартиры от бабушек и дедушек", "Да, полностью с ней согласна! Увы, это горькая правда! И молодец Алена, что высказала свою точку зрения, которую, к счастью, разделяют большинство!", "Алена права на 100%. И даже данный вызов в полицию, когда элементарно не разобрались в том, о чем она сказала, еще раз свидетельствует о правоте ее слов", – высказались они.

Ранее Алена Водонаева рассказала, как спасается от коронавируса и выставила напоказ оттопыренные ягодицы. 

Фоторепортаж
"Выбросить, и все": как Водонаева отрезала грудь
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
тетка не понимает смысла жизни. Не себе удовольствия, а другим!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей