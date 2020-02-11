Штраф или арест: в скандал с Водонаевой вмешалась полиция
Алену Водонаеву вызвали на разговор в полицию. Там со звездой "Дома-2" хотят обсудить ее высказывания о материнском капитале и количестве детей в российских семьях. Брюнетке может грозить ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), наказание по которой – штраф 300 тыс. руб. или до 6 лет лишения свободы.
Бывшая участница телестройки от ответа не убегает. Она считает себя гражданкой, соблюдающей законы, поэтому точно придет на встречу к следователям и объяснит написанное.
"Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку", – цитирует ее слова журнал Super.
Адвокат Водонаевой предполагает, что ополчиться на его подзащитную могли некие общественные организации, желающие испортить ей жизнь. Юрист Екатерина Гордон уверена, что наказание брюнетке не грозит, ведь никаких оснований для возбуждения статьи нет.
"В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу", – рассказала она журналистам.
Некоторые читатели издания встали на сторону Алены. Они считают, что телезвезда сказала правду.
"Поддерживаю ее полностью. Я практически и есть быдло. Живем от зарплаты до зарплаты. Хорошо, что еще остались квартиры от бабушек и дедушек", "Да, полностью с ней согласна! Увы, это горькая правда! И молодец Алена, что высказала свою точку зрения, которую, к счастью, разделяют большинство!", "Алена права на 100%. И даже данный вызов в полицию, когда элементарно не разобрались в том, о чем она сказала, еще раз свидетельствует о правоте ее слов", – высказались они.
Ранее Алена Водонаева рассказала, как спасается от коронавируса и выставила напоказ оттопыренные ягодицы.
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