"Никуда не пойду": Водонаева заперлась дома из-за жутких смертей
Алена Водонаева боится выходить на улицу из-за вируса. Поэтому все ближайшие дни она с сыном планирует провести дома, укрывшись от болезни. С таким сообщением она обратилась к своим подписчикам в Инстаграм и посоветовала им избегать людных мест.
Подписчики решили, что Водонаева опасается за свое здоровье из-за коронавируса, из-за которого уже скончались около 360 человек и начали утешать звезду.
Экс-участница шоу "Дом-2" в ответ пожаловалась, что многие не соблюдают элементарных правил гигиены и не моют руки сразу после улицы.
"Скажу честно, в связи с вирусом боюсь ходить в общественные места. Даже наших традиционных поездок по выходным на завтрак я пока буду избегать. И вы избегайте людных мест. <…> И не зовите меня гулять, я никуда не пойду!" – написала Водонаева в Инстаграм.
Пользователей попытались поддержать Алену и написали, что от гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей.
"Алена, в Москве то нет пока коронавируса! А 2 человека на карантине 14 дней будут", "Алена, не поддавайтесь общей панике по этому вирусу, от эпидемии гриппа ежегодно гибнут до 650 тыс. человек, а заболевает около 45 млн.", "Алена, ты из коронавируса так переживаешь?" - написали подписчики Водонаевой в Инстаграм.
До этого "Утро" публиковало видео с Аленой Водонаевой в ванне.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик