Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Никуда не пойду": Водонаева заперлась дома из-за жутких смертей

"Никуда не пойду": Водонаева заперлась дома из-за жутких смертей
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" избегает встреч с людьми

Алена Водонаева боится выходить на улицу из-за вируса. Поэтому все ближайшие дни она с сыном планирует провести дома, укрывшись от болезни. С таким сообщением она обратилась к своим подписчикам в Инстаграм и посоветовала им избегать людных мест.

Подписчики решили, что Водонаева опасается за свое здоровье из-за коронавируса, из-за которого уже скончались около 360 человек и начали утешать звезду.

Экс-участница шоу "Дом-2" в ответ пожаловалась, что многие не соблюдают элементарных правил гигиены и не моют руки сразу после улицы.

"Скажу честно, в связи с вирусом боюсь ходить в общественные места. Даже наших традиционных поездок по выходным на завтрак я пока буду избегать. И вы избегайте людных мест. <…> И не зовите меня гулять, я никуда не пойду!" – написала Водонаева в Инстаграм.

Пользователей попытались поддержать Алену и написали, что от гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей.

"Алена, в Москве то нет пока коронавируса! А 2 человека на карантине 14 дней будут", "Алена, не поддавайтесь общей панике по этому вирусу, от эпидемии гриппа ежегодно гибнут до 650 тыс. человек, а заболевает около 45 млн.", "Алена, ты из коронавируса так переживаешь?" -  написали подписчики Водонаевой в Инстаграм.

До этого "Утро" публиковало видео с Аленой Водонаевой в ванне. 

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей