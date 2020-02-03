Бывшая участница "Дома-2" избегает встреч с людьми

Алена Водонаева боится выходить на улицу из-за вируса. Поэтому все ближайшие дни она с сыном планирует провести дома, укрывшись от болезни. С таким сообщением она обратилась к своим подписчикам в Инстаграм и посоветовала им избегать людных мест.

Подписчики решили, что Водонаева опасается за свое здоровье из-за коронавируса, из-за которого уже скончались около 360 человек и начали утешать звезду.

Экс-участница шоу "Дом-2" в ответ пожаловалась, что многие не соблюдают элементарных правил гигиены и не моют руки сразу после улицы.

"Скажу честно, в связи с вирусом боюсь ходить в общественные места. Даже наших традиционных поездок по выходным на завтрак я пока буду избегать. И вы избегайте людных мест. <…> И не зовите меня гулять, я никуда не пойду!" – написала Водонаева в Инстаграм.

Пользователей попытались поддержать Алену и написали, что от гриппа ежегодно умирает гораздо больше людей.

"Алена, в Москве то нет пока коронавируса! А 2 человека на карантине 14 дней будут", "Алена, не поддавайтесь общей панике по этому вирусу, от эпидемии гриппа ежегодно гибнут до 650 тыс. человек, а заболевает около 45 млн.", "Алена, ты из коронавируса так переживаешь?" - написали подписчики Водонаевой в Инстаграм.

До этого "Утро" публиковало видео с Аленой Водонаевой в ванне.