Участница "Дома-2" повертела задом в коротких шортах
Розалия Райсон заявила в социальных сетях, что собирается сесть на диету. Перед похудение блондинка решила заснять свое тело. В коротких шортах в спортивном топе она вертела ягодицами и кружилась перед оператором.
Поклонники обеспокоены здоровьем участницы шоу "Дом-2". По их мнению, худеть Розалии Райсон не надо, лучше, наоборот, набрать вес. В Инстаграм Райсон подписчики сравнили ее с 14-летней девочкой и раскритиковали танцы блондинки.
"Честно, это ужас, у нее лицо 40-летней, тело 14-летней", "Роза вы очень худенькая, вам бы немного поправиться надо", "Реклама себя", "Куда тебе худеть, Кощей", "Розочка, ну куда тебе еще худеть, ты и так светишься вся", "Танцует ужасно, как робот", – написали под снимком участницы "Дома-2".
На видео можно рассмотреть не только ягодицы и плоский живот телезвезды, но и ее бюст, который она под камерами увеличила в конце 2019 года.
"Я совсем не стесняюсь демонстрировать свою новую грудь. Да, я это сделала! И очень рада, что осмелилась", – рассказывала девушка в Инстаграм.
На проекте Розалия Райсон вышла замуж за Андрея Шабарина. Супруг блондинки неоднократно оказывался в центре громких скандалов с избиениями.
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