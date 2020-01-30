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"Насильно держат": беременная Рапунцель разрыдалась из-за ухода с "Дома-2"

"Насильно держат": беременная Рапунцель разрыдалась из-за ухода с "Дома-2"
Ольга Рапунцель. Фото:instagram.com/olyarapunzel/
Участница проекта не хочет жить под камерами

Ольга Рапунцель вновь заговорила об уходе с шоу. Звезда "Дома-2" в слезах пожаловалась мужу, что плохо чувствует себя в периметре и хочет жить в спокойном месте. Покинуть телестройку ее семья не сможет, так как организаторы не позволят им уйти, ведь на них держится проект – так считают зрители шоу.

"Не хочу жить в такой обстановке, мне очень плохо. Куда идти? Там, где спокойно, где меня не будут доводить… мне так жалко малыша, так жалко свою семью", – пожаловалась участница.

В искренность рыдающей Рапунцель поверили не все. Сомневающиеся комментаторы написали, что Ольга и Дмитрий Дмитренко никогда не покинут проект, так как привыкли жить на всем готовом.

Громкие слова об уходе звезда "Дома-2" произносит регулярно, однако до действий пока не дошло. Зрители же не могут дождаться, когда участники уйдут за ворота.

"Насильно держат что ли?", "Да их никто не отпустит, весь проект держится на них, не будет рапунцелей – не будет денег на канале", "Нечего, кроме Рап показывать. Какие бы они не были, на них только и выезжаете", "Не уйдут, куда она денется от халявы", "Идите уже, бесит смотреть, что беременна психует, плачет", "До пенсии будут сидеть, пока их не выкинут", "Уходите, смотреть на вас противно. Узнаете хоть, что такое жизнь и как людям тяжело", – высказались подписчики в Инстаграм телестройки. 

Ольгу Рапунцель зрители выгоняют с проекта не в первый раз. Однако пока она с мужем и ребенком остается на шоу. Скоров семье появится второй малыш.

До этого "Утро" писало, как рыдала Ольга Рапунцель из-за диагноза супруга.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА

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