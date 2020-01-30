Участницу шоу пришлось оттаскивать от мужчины

Алена Рапунцель вышла из себя в эфире передачи "Бородина против Бузовой". Поводом для драки стало откровение ее бывшего возлюбленного. Роман Макеев намекнул, что девушка имела интимную близость с другим экс-участником. Сама она после таких откровений не смогла сдержаться и набросилась на бывшего. Оттаскивали ее сразу несколько человек.

Сама Алена Рапунцель отрицает слова Макеева.

"В ходе программы выяснилось, что Рома утверждал о якобы интимной близости Алены и экс-участника телепроекта Кирилла Кондратьева", – написали в Инстаграм-аккаунте представители шоу "Дом-2".

Мнения зрителей шоу разделились. Одни считают, что экс-возлюбленный Рапунцель говорит правду, а сама она разозлилась из-за того, что все узнали правду. Кто-то, наоборот, думает, что бывший участник "Дома-2" просто хочет попиариться за счет выдуманных интимных откровений.

"Ой, Алена всегда в драку кидается, когда там кто-то прямо в цель попадает, говоря правду о ней. Вознесли ее там в ранг мудрых великомучениц", "Уважительно пришел, с цветами, а его, как всегда, облили грязью", "Какая Савкина быдло, как была шавка, так и осталась", "Реально спалили", "Я думаю, что Макеев говорит правду!", "Аленка шанс раздвинуть ноги не упустит", "Какая Савкина неуравновешенная", "Какой же позор", – высказались недовольные зрители.

Ранее Алена Рапунцель прикрыла ягодицы сальными волосами и рассказала о болезни сына.