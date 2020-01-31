Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда "Дома-2" встала на колени с голым задом

Звезда "Дома-2" встала на колени с голым задом
Виктория Романец. Фото:instagram.com/_viktoriya_14
Бывшая участница телестройки похвасталась формами в честь 30-летия

Виктория Романец решила ответить всем своим критикам сексуальным снимком на кровати. Брюнетка забралась в постель в туфлях и встала на колени. При этом на звезде шоу "Дом-2" было надето откровенное боди, которое полностью обнажило ее ягодицы.

Совсем недавно Виктория Романец отпраздновала свое 30-летие. Однако среди многочисленных поздравлений проскальзывали и сообщения от завистников. Они упрекали экс-участницу телестройки в отсутствии детей, критиковали ее мужа и образ жизни.

Под сексуальным фото в Инстаграм Романец решила ответить всем критикам. Брюнетка написала, что ей плевать на злобные сообщения, стирать и готовить, как это делают другие, она не будет, а молодость и красоту планирует купить.

Провокационное сообщение звезды "Дома-2" вызвало новую волну негатива, однако нашлись и те, кто полностью поддерживают Викторию в праве жить так, как ей хочется.

"Шикарная девушка – сильная и честная!", "Просто секс бомба. Вика не обращай внимания на таких с них желчь так и прет. Зависть глаза заливает", "Да вам до принцессы Виктория, как до луны пешком", "Особенно состоялась как личность. Виктория, вы просто вышли замуж…", "Да что ты там заработала, родилась уже в обеспеченной семье, ни в чем не нуждалась, ты не начинала с нуля.

До этого звезда шоу "Дом-2" Виктория Романец снялась в ванне и задрала кофту на улице. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей