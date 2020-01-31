Бывшая участница телестройки похвасталась формами в честь 30-летия

Виктория Романец решила ответить всем своим критикам сексуальным снимком на кровати. Брюнетка забралась в постель в туфлях и встала на колени. При этом на звезде шоу "Дом-2" было надето откровенное боди, которое полностью обнажило ее ягодицы.

Совсем недавно Виктория Романец отпраздновала свое 30-летие. Однако среди многочисленных поздравлений проскальзывали и сообщения от завистников. Они упрекали экс-участницу телестройки в отсутствии детей, критиковали ее мужа и образ жизни.

Под сексуальным фото в Инстаграм Романец решила ответить всем критикам. Брюнетка написала, что ей плевать на злобные сообщения, стирать и готовить, как это делают другие, она не будет, а молодость и красоту планирует купить.

Провокационное сообщение звезды "Дома-2" вызвало новую волну негатива, однако нашлись и те, кто полностью поддерживают Викторию в праве жить так, как ей хочется.

"Шикарная девушка – сильная и честная!", "Просто секс бомба. Вика не обращай внимания на таких с них желчь так и прет. Зависть глаза заливает", "Да вам до принцессы Виктория, как до луны пешком", "Особенно состоялась как личность. Виктория, вы просто вышли замуж…", "Да что ты там заработала, родилась уже в обеспеченной семье, ни в чем не нуждалась, ты не начинала с нуля.

До этого звезда шоу "Дом-2" Виктория Романец снялась в ванне и задрала кофту на улице.