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Травля и обвинения в наркомании: мать раскрыла правду о прошлом Бузовой

Травля и обвинения в наркомании: мать раскрыла правду о прошлом Бузовой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
В детстве звезду "Дома-2" ненавидели одноклассники и учителя

Ольга Бузова сейчас одна из самых популярных представителей российского шоу-бизнеса. Она поет, пишет книги, ведет передачи и блог в Инстаграм, за которым следят более 19 миллионов человек. Но в жизни брюнетки был и период, когда она не была любимицей и даже подвергалась травле.

Раскрыла правду о ее прошлом мама. Ирина Александровна рассказала, что дочка хорошо училась, но отношения с одноклассниками у нее не складывались. Она бесила многих яркой внешностью. Девочке устроили бойкот, избивали, а учителя обвиняли ее в наркомании.

"Ей в школе учителя говорили: "Ты наркоманка, продаешь шубы и покупаешь гадости". Фантазировали про нее всякую чушь", – цитирует слова родительницы артистки сайт "Комсомольская правда". Сама она, как утверждает мама, все обиды давно забыла и о школе вспоминает с большой любовью.

Одноклассницы будущую певицу невзлюбили, а от мальчиков у нее отбоя не было. Она общалась с самыми авторитетными парнями, а в университете полгода встречалась с бывшим заключенным.

"Мальчик только что освободился из колонии. Тянет ее на плохих мальчиков. А следующий у нее был Рома на "Доме-2". Говорит, что она всех любила, и каждого последующего еще сильнее", – добавила Ирина Александровна. 

Недавно Ольга Бузова вернулась из отдыха с возлюбленным, где с размахом отпраздновала день рождения. До этого ведущую шоу "Дом-2" обвиняли в пластике, из-за увеличившейся груди. 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дарья ПЕТРОВА

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