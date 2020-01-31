Травля и обвинения в наркомании: мать раскрыла правду о прошлом Бузовой
Ольга Бузова сейчас одна из самых популярных представителей российского шоу-бизнеса. Она поет, пишет книги, ведет передачи и блог в Инстаграм, за которым следят более 19 миллионов человек. Но в жизни брюнетки был и период, когда она не была любимицей и даже подвергалась травле.
Раскрыла правду о ее прошлом мама. Ирина Александровна рассказала, что дочка хорошо училась, но отношения с одноклассниками у нее не складывались. Она бесила многих яркой внешностью. Девочке устроили бойкот, избивали, а учителя обвиняли ее в наркомании.
"Ей в школе учителя говорили: "Ты наркоманка, продаешь шубы и покупаешь гадости". Фантазировали про нее всякую чушь", – цитирует слова родительницы артистки сайт "Комсомольская правда". Сама она, как утверждает мама, все обиды давно забыла и о школе вспоминает с большой любовью.
Одноклассницы будущую певицу невзлюбили, а от мальчиков у нее отбоя не было. Она общалась с самыми авторитетными парнями, а в университете полгода встречалась с бывшим заключенным.
"Мальчик только что освободился из колонии. Тянет ее на плохих мальчиков. А следующий у нее был Рома на "Доме-2". Говорит, что она всех любила, и каждого последующего еще сильнее", – добавила Ирина Александровна.
Недавно Ольга Бузова вернулась из отдыха с возлюбленным, где с размахом отпраздновала день рождения. До этого ведущую шоу "Дом-2" обвиняли в пластике, из-за увеличившейся груди.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик