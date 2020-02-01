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Звезда "Дома-2" втиснула грудь в прозрачный бюстгальтер

Звезда "Дома-2" втиснула грудь в прозрачный бюстгальтер
Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14
Бывшая участница телестройки прикрыла прелести белым халатом

Виктория Романец является одной из наиболее ярких выпускниц "Дома-2". Звезда нередко публикует пикантные фотографии, вызывая этим восторг у своих поклонников. На этот раз она выложила в своем Instagram снимок, на котором она позирует в полуобнаженном виде в черном прозрачном бюстгальтере. 

Разумеется, такая откровенная фотография не могла не вызвать восторженную реакцию у армии поклонников телезвезды. 

"Вика очень красивая , добрая с теми с кем нужно ))", Красивая и дерзкая взрывное сочетание", "Виктория, вы прекрасная девушка", "Фантастическая", "Красотка", "Шикарно", "Очень красивая девушка", "Просто шедевр", "Как всегда,неотразима", "Вы супер", "Нет слов", "Какая же вы красотка!!!", "Вика, ты безумно красивая девушка, добра , любви , здоровья вашей семье , не перестаю любоваться вами, вы молодцы ! Ты мой кумир, вы очень красивая пара , смотришь и глаза радуются )))"

Ранее Виктория Романец ответила всем своим критикам сексуальным снимком на кровати. 

Сергей САЗОНОВ

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