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"Какой страх": звезда "Дома-2" выставила бюст напоказ

"Какой страх": звезда "Дома-2" выставила бюст напоказ
Алена Рапунцель. Фото: www.instagram.com/alenatoffi_official
Участница телестройки похвасталась огромным декольте

Алена Рапунцель выложила в Инстаграм фото в купальнике, который едва прикрыл ее пышный бюст. Горячий кадр взволновал поклонников звезды "Дома-2", но не понравился недоброжелателям.

"День хорошим делают не дата и не погода, а люди", – подписала чувственный снимок Рапунцель.

Интернет-пользователи, глядя на фото, раскритиковали девушку за внешний вид.

"А что так много одежды?!", "На Cтрокову похожа. Все сделанные на одно лицо", "Фу стрёмная ты всё равно хоть с сиськами хоть с винирами.а снять с тебя всё и волосы и виниры и ресницы и на кого ты будешь похожа?", "Уже не знает как мужика привлечь", "Сиськи беспонтовые", "Какие то сиськи странные... Расположение", "О боже, какой страх", – отметили подписчики.

Впрочем, фанаты считают, что Рапунцель – прекрасная девушка:

"Красавица", "Алена, отлично выглядите!", "Превосходна", "Аленка – ты шикарная!", "Хорошо выглядишь".

Полина ИВАНОВА

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