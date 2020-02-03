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"В больницу надо": Рапунцель из "Дома-2" отправили к психиатру

"В больницу надо": Рапунцель из "Дома-2" отправили к психиатру
Ольга Рапунцель. Фото:instagram.com/olyarapunzel
продолжение"Никуда не пойду": Водонаева заперлась дома из-за жутких смертей
Зрители считают поведение участницы проекта ненормальным

Ольга Рапунцель и ее муж в очередной раз оказались в центре скандала. На семью ополчились не только другие участники телестройки, но и зрители. По их мнению, помочь Ольге Дмитренко (наст. фамилия девушки) сможет только психиатр, к которому они ее и отправляют.

"Отправьте ее к психиатру! Может ей в психиатрическую больницу надо!?", "У Рапунцелей маниакальная шизофрения", – вынесли вердикт поклонники шоу "Дом-2".

Новый конфликт на телепроекте произошел из-за жилья. Рапунцель и ее муж высказываются против коллектива, но переезжать в другой дом отказываются, считая, что их попросту выселяют.

"Семья Дмитренко никак не может наладить общение с коллективом, поэтому ребята предложили единственное решение конфликта – переселить Олю и Диму в вип-дом. Но молодые родители посчитали это очередным плевком в их сторону", – рассказали работники проекта в Инстаграм.

Зрители "Дома-2" не встали на сторону беременной участницы и ее мужа. Они считают, что семье давно пора уходить за ворота.

"Безграмотные, с лицами, не испорченными интеллектом! Это что, пример? Кроме рвотной реакции, они ничего не вызывают", "Когда вы эту позорную и наглую семейку домой отправите?", "Рапунцели из-за денег там до пенсии будут сидеть и плодиться", – высказались недовольные пользователи в социальных сетях.

До этого беременная Рапунцель разрыдалась под камерами из-за ухода с проекта. 

Дарья ПЕТРОВА

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