Участницу проекта раскритиковали из-за переделанной внешности

Алене Рапунцель в очередной раз досталось от подписчиков. На этот раз телезвезду раскритиковали за видео, где она прогуливается в коротких шортах, при этом ее ягодицы прикрывают волосы. Зрители "Дома-2" умоляют Рапунцель избавиться от искусственных прядей и помыть голову. По их мнению, волосы брюнетки выглядят сальными и запутанными.

Внешность Алены Рапунцель заметно изменилась на проекте. Участница шоу "Дом-2" увеличила грудь, изменила форму носа, похудела, сделала зубы и нарастила волосы. Подобные модификации поклонников Рапунцель пугают. Они считают, что брюнетка потеряла свою индивидуальность, а тело ее стало слишком худым.

"Сними эти волосы страшные, жирные и ресницы, как у коровы, ты с ними очень грубовата", "Ноги как тростинки))", "Худая, одни плечи видны", "Волосы чужие, грудь накладной силикон, ресницы искусственные ... это что за чучело?", "Настоящая коряга", "Фууу вечно сальные волосы", "Ой, эти лохмы нарощенные зачем? Сними, смени имидж, глядишь, и жизнь меняться начнет", – критикуют Рапунцель в Инстаграм.

Несмотря на преображение, личная жизнь Алены Рапунцель пока не складывается. Девушка на проекте выясняет отношения с бывшим возлюбленным, от которого родила ребенка. Недавно участница жаловалась, что экс-любовник не помог ей, когда их сын заболел. После Рапунцель пришлось извиняться за свои слова.

Сестра Алены от нее не отстает и постоянно оказывается в центре скандалов. Например, недавно Ольга Дмитренко разрыдалась на съемках "Дома-2", когда узнала диагноз мужа.