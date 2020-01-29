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"На собаку похожа": звезда "Дома-2" присела на дороге в рваных шортах

"На собаку похожа": звезда "Дома-2" присела на дороге в рваных шортах
Марго Овсянникова. Фото:instagram.com/mmmargaaret
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Пикантный снимок не всем пришелся по вкусу

Марго Овсянникова поделилась необычной фотографией со своими поклонниками. Звезда "Дома-2" прямо посреди дороги уселась на корточки, широко расставив колени. Экстремально короткий белый топ и рваные джинсовые шорты подчеркнули яркий загар блондинки. Однако поза Марго показалась фанатам слишком уж вызывающей.

"А можно подфотошопить унитаз?", "тень на собаку похожа", "Убери срочно", "Не очень", "Прекрасное фото, как будто за куст присела!", "Вот нашла место тоже писать", "Покакать села чтоли ?", "А где лопухи"– написали недоумевающие и возмущенные подписчики на страничке Овсянниковой в Instagram.

Впрочем, многим фото звезды "Дома-2" понравилось: "Красотка получилось смешно", "10 баллов", "Да, фото и впрямь отличное", "Шикарна", "Красавица красиво сидишь!"

Длинноволосая блондинка не в первый раз делится с поклонниками провокационными фото. Ранее Овсянникова показала фотосессию в крошечной пижамке. 

Валентина МАЙОРОВА

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