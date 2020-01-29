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"Перестарались с фотошопом": отдохнувшую Бузову подняли на смех

"Перестарались с фотошопом": отдохнувшую Бузову подняли на смех
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде "Дома-2" посоветовали накладывать поменьше макияжа

Ольга Бузова вернулась из Таиланда, где провела приятный отпуск вместе с новым возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Звезда сменила расслабленный пляжный образ на модный наряд и поделилась фотографией в коротком кожаном платье с поклонниками в соцсети. Однако снимок дивы при параде, с прической и мейкапом вызвал множество насмешек: многие решили, что Ольга слишком уж увлеклась, подправляя внешность в фоторедакторе.

"Перестарались с фотошопом, лицо получилось толстое", "Без нее (косметики – прим. редакции) ты страшная как моя жизнь и это правда", "а че скула одна торчит непонятно на первом фото ?", "Укладка и макияж скроет всю вашу старость", "Нос конечно зафотошоплен на ура)))", "Мне одной кажется что лицо слишком замазано", – написали комментаторы. 

Впрочем, поклонники не дали в обиду свою звезду: "мы все страшные без мейка. Особенно если привыкнешь к себе накрашенной", "Оля без макияжа очень даже миленькая", , "Как всегда шикарна Как же тебе идет красная помада", "Вам лучше без макияжа и укладки, что деньги на ветер то выкидывать".

Очень многие отметили, что отпуск с новым избранником пошел звезде "Дома-2" на пользу: "Ух какая огонь после отпуска совсем другая стала", "Олечка, такая красотка! Счастливая такая, прям светишься", "Такая отдохнувшая" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Бузову заподозрили в пластике, заподозрили в беременности и поздравили со скорым замужеством.

Валентина МАЙОРОВА

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