Голую Рапунцель из "Дом-2" отмассировали на кушетке
Звезда телестройки Алена Рапунцель выложила откровенное фото. Девушка снялась практически обнаженной: в кадре молодая мама лежит на массажном столе приспустив трусы и расстегнув лифчик. Рядом стоит мужчина, который делает звезде "Дома-2" массаж, положив руки на ее голую поясницу. Красавица призналась, что пошла на такой шаг ради...здоровья.
Участница проекта "Дом-2" пожаловалась на боли в спине из-за того, что часто носит сына Богдана на руках. Подписчики буквально набросились на девушку после такого фото в Инстаграм. По мнению комментаторов, у нее не может ничего болеть, ведь ребенком занимается мать, в то время как сама она развлекается.
Досталось участнице телестройки и за пластические операции, и за откровенный кадр. Также девушку осудили за непристойное поведение – по мнению комментаторов, она злоупотребляет алкоголем и встречается со многими мужчинами.
"Стало противно смотреть на тебя... Внешний вид потрепанной девки", "От бухла и мужиков у тебя спина болит", "Лежит кукушка с портянкой во всю спину", "Показушница", "Ты тяжелей стопки ничего и не поднимала, алкашня переделанная", "Спинка у нее заболела. Лишь бы мужик помял", "Смотри, а то сиськи лопнут под напрягом!", "Лучше бы с ребенком занималась, а не себя демонстрировала полуголую", – возмутились пользователи соцсети.
Алена Рапунцель довольна своей изменившейся после операции грудью и не стесняется ее показывать. Ранее звезда "Дома-2" похвасталась пышным бюстом в декольте.
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