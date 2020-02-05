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Голую Рапунцель из "Дом-2" отмассировали на кушетке

Голую Рапунцель из "Дом-2" отмассировали на кушетке
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/
Участница телестройки пошла на серьезный шаг и разделась перед мужчиной ради здоровья

Звезда телестройки Алена Рапунцель выложила откровенное фото. Девушка снялась практически обнаженной: в кадре молодая мама лежит на массажном столе приспустив трусы и расстегнув лифчик. Рядом стоит мужчина, который делает звезде "Дома-2" массаж, положив руки на ее голую поясницу. Красавица призналась, что пошла на такой шаг ради...здоровья. 

Участница проекта "Дом-2" пожаловалась на боли в спине из-за того, что часто носит сына Богдана на руках. Подписчики буквально набросились на девушку после такого фото в Инстаграм. По мнению комментаторов, у нее не может ничего болеть, ведь ребенком занимается мать, в то время как сама она развлекается.

Досталось участнице телестройки и за пластические операции, и за откровенный кадр. Также девушку осудили за непристойное поведение – по мнению комментаторов, она злоупотребляет алкоголем и встречается со многими мужчинами.

"Стало противно смотреть на тебя... Внешний вид потрепанной девки", "От бухла и мужиков у тебя спина болит", "Лежит кукушка с портянкой во всю спину", "Показушница", "Ты тяжелей стопки ничего и не поднимала, алкашня переделанная", "Спинка у нее заболела. Лишь бы мужик помял", "Смотри, а то сиськи лопнут под напрягом!", "Лучше бы с ребенком занималась, а не себя демонстрировала полуголую", – возмутились пользователи соцсети.

Алена Рапунцель довольна своей изменившейся после операции грудью и не стесняется ее показывать. Ранее звезда "Дома-2" похвасталась пышным бюстом в декольте.

Карина СИРАЗОВА

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