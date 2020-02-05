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"Быдло пьяное": звезда "Дома-2" напала на любовника во время застолья

"Быдло пьяное": звезда "Дома-2" напала на любовника во время застолья
Юлия Белая. Фото: instagram.com/iulia.belaya
Участницу проекта обвинили в алкоголизме после скандального видео

Юлия Белая устроила разборки своему возлюбленному прямо во время вечеринки на телестройке. Девушка, как считают зрители, была пьяна и начала кричать на Евгения Ромашова матом, а после ударила его.

Участник проекта "Дом-2" пытался остановить любовницу, закинул ее на плечо, а после ударил об дверной проем. Зрители, посмотревшие видео инцидента в Инстаграм, в шоке от происходящего. Они считают, что всему виной алкогольная зависимость Юлии Белой. Поклонники передачи считают, что телезвезду нужно выгнать из-за неподобающего поведения.

"Опять нажралась", "Бросай ты эту алкоголичку", "Очень недостойная девушка. Пьет. Терпит унижения от Жени (всю грязь постельную напоказ)", "Алкашка затасканная", "Вечно пьяная!!", "Быдло пьяное", "Надоело смотреть на эту пьянь", "Она без стакана уже не может", – осудили Юлию Белую зрители в социальных сетях.

Звезда оказывается в центре скандала не в первый раз. До этого все участники проекта "Дом-2" обсуждали случай, когда Юлия Белая потрогала достоинство голого мужчины у всех на глазах.

Дарья ПЕТРОВА

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