Экс-участница проекта обратилась к врачу за помощью

Дарья Пынзарь активно готовится к своей поездке в Турцию. Чтобы выглядеть идеально, блондинка отправилась в салон красоты, где врач-косметолог оставил ее без волос на теле. Все детали процедуры Пынзарь не постеснялась не только снять, но и выложить в социальные сети.

В Инстаграм звезды шоу "Дом-2" появилось видео, где она, прикрывая свое голое тело пеленкой, описывает все происходящее, а затем еще один человек начинать снимать Пынзарь прямо во время того, как она остается без волос.

"Активно боремся с волосатостью", – подписала Пынзарь в социальных сетях.

Комментаторы над блондинкой начали смеяться. Кто-то просит выложить видео всех интимных частей тела, кто-то считает, что так Дарья Пынзарь готовится покорять других мужчин.

"Можно бикини видео?", "Это так к встрече с турками готовишься?", "Скоро будет показывать, как ей бикини делают во всей красе", "Сколько можно тюнинговаться", "Это же очень вредно", – прокомментировали видео с Пынзарь пользователи.

В Турции Дарья Пынзарь, ее муж и дети живут уже более 6 месяцев, поэтому в аккаунте регулярно появляются фотографии в купальниках и коротких нарядах.