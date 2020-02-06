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Звезда "Дома-2" лишилась волос

Звезда "Дома-2" лишилась волос
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Экс-участница проекта обратилась к врачу за помощью

Дарья Пынзарь активно готовится к своей поездке в Турцию. Чтобы выглядеть идеально, блондинка отправилась в салон красоты, где врач-косметолог оставил ее без волос на теле. Все детали процедуры Пынзарь не постеснялась не только снять, но и выложить в социальные сети.

В Инстаграм звезды шоу "Дом-2" появилось видео, где она, прикрывая свое голое тело пеленкой, описывает все происходящее, а затем еще один человек начинать снимать Пынзарь прямо во время того, как она остается без волос.

"Активно боремся с волосатостью", – подписала Пынзарь в социальных сетях.

Комментаторы над блондинкой начали смеяться. Кто-то просит выложить видео всех интимных частей тела, кто-то считает, что так Дарья Пынзарь готовится покорять других мужчин.

"Можно бикини видео?", "Это так к встрече с турками готовишься?", "Скоро будет показывать, как ей бикини делают во всей красе", "Сколько можно тюнинговаться", "Это же очень вредно", – прокомментировали видео с Пынзарь пользователи.

В Турции Дарья Пынзарь, ее муж и дети живут уже более 6 месяцев, поэтому в аккаунте регулярно появляются фотографии в купальниках и коротких нарядах.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА

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