Всплыла правда о беременной от Серова звезде "Дома-2"
В скандальной истории с участием Александра Серова и Дарьи Друзьяк появились новые подробности. Выяснилось, что обвинявшая певца в угрозах и изнасилованиях звезда "Дома-2" на самом деле сфальсифицировала свою беременность. Об этом рассказал врач в эфире Первого канала.
По словам акушера-гинеколога Ноны Овсепян, перед прохождением теста девушка сделала себе укол, повышающий количество гормона ХГЧ, уровень которого в крови соответствовал сроку двухнедельной беременности. Причем, отметила медик, результаты первого теста оказались отрицательными, а перед прохождением процедуры во второй раз бывшая участница телестройки отлучилась на полчаса в уборную.
"Лгала везде! Не беременна и знала, что не беременна. Это полная постановка", – заключил полиграфолог Роман Устюжанин.
Историю о похищении экс-любовницы Серова также опровергли. Свидетельница происходящего в отеле редактор программы "На самом деле" Екатерина Логинова заявила, что девушка сама попросила о помощи, поскольку якобы скрывалась от артиста.
Таким образом, все обвинения звезды "Дома-2" в адрес известного артиста оказались ложными, пришли к выводу эксперты в программе "На самом деле". Несмотря на то что Дарья действительно жила в квартире артиста, жестокость к девушке он никогда не проявлял, выяснилось после проверки на полиграфе.
Как рассказал продюсер Иван Ирбис, Дарья Друзьяк пыталась раскрутиться за счет имени Александра Серова еще с августа 2018 года. Она обращалась в различные пиар-агентства и апеллировала тем, что знакома с певцом. "Ей сказали, что у артиста много знакомых, но, если бы она от него забеременела или стала жертвой насилия, тогда бы это зашло. Она подхватила идею и пошла самостоятельно реализовывать", – заявил он.
Ранее в Александра Серова выстрелили на улице.
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