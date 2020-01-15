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В Серова выстрелили на улице

В Серова выстрелили на улице
Александр Серов. Кадр youtube.com
Музыкант оказался в больнице после похода в кафе

Александр Серов получил пулевое ранение в ногу. Инцидент произошел в конце 2019 года. Певец отдыхал с друзьями в кафе, там и началась потасовка. Разобраться с мужчинами на словах не получилось – у одного из них оказалось с собой оружие, которым он и воспользовался. 

С пулевым ранением артиста быстро доставили в больницу. Медики извлекли из его ноги пулю, он начал хромать и вынужден постоянно посещать врачей.

"Вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался! <…> Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю",

цитирует слова Серова StarHit.

Обращаться в правоохранительные органы певец не собирается, ведь стрелявший сразу сбежал. "Какой суд, о чем речь? Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", – рассказал артист.

Александр Серов в прошлом году не раз оказывался в центре скандалов из-за своей личной жизни. 

Дарья ПЕТРОВА

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