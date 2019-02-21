"Сидят и кукарекают": дочь Серова вне себя от шоу Малахова

Пока сам певец хранит молчание, девушка не может сдержать злость

Недавно в эфир вышел новый выпуск "Прямого эфира" с Андреем Малаховым. В нем телеведущий взял на себя роль свахи и попытался свести когда-то популярного исполнителя Александра Серова и обычную россиянку – это взбесило дочь певца. Сначала она резко высказалась о шоу, а потом оскорбила своих подписчиков в социальных сетях.

Главной героиней шоу в этот раз стала 43-летняя жительница Нижнего Тагила Татьяна Антон, которая грезит выйти замуж за Серова. Малахов решил исполнить мечту женщины: для этого пригласил стилиста, парикмахера и визажиста. По задумке певец должен был быть покорен преображением женщины, однако сам он на съемках не появился.

Зато ситуацию не оставила без внимания Мишель Серова – дочь певца. В своих социальных сетях девушка написала, что недовольна шоу Андрея Малахова. Она рассказала, что ее отец никогда не дал бы согласие на съемки такой передачи.





"Малахов никакого согласия ждать не будет! Он что хочет, то делает!" – пишет девушка.

После таких высказываний в комментариях разгорелись жаркие споры: многие пользователи уверены, что исполнитель и вся его семья сами поддерживают шумиху вокруг себя. В ответ на эти упреки девушка обрушилась гневным сообщением с оскорблениями.

"Как же надоели неадекватные люди! Сидят и кукарекают у себя на кухне о вещах, о которых даже понятия не имеют! Бесполезно что-либо объяснять – интеллект отсутствует! – подытожила Мишель.





Напомним, что раньше Александр Серов не брезговал быть участников таким передач. Наоборот, с удовольствием снимался в выпусках о своей личной жизни.



