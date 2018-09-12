Названную любовницу Серова срочно увезли в больницу

Звезде "Дома-2" пришлось вызвать "скорую" в студию Андрея Малахова

Дарью Друзьяк, которая настаивает, что беременна от известного артиста, экстренно госпитализировали после неприятности на программе "Прямой эфир". Там произошла драка.

Девушка сама рассказала об этом в Instagram. Она опубликовала на своей странице несколько фото и даже видео, как все происходило. На одном кадре она лежит на диване в одних трисиках и лифчике, а рядом с нею стоит врач.

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"Обстановка была очень накалённая я #упала в #обморок", – написала Друзьяк.

В ролике показано, как ее везут в больницу на машине. У девушки страдание на лице. А в подписи она пожаловалась: "Мне очень страшно за свою жизнь".

А на втором снимке звезда "Дома-2" уже находится в клинике под капельницей. Какой ей медики поставили диагноз, Друзьяк не сообщила.

Но сочувствия в соцсети к Дарье почти не проявили. Наоборот, подписчики засомневались в правдивости девушки и жестко раскритиковали ее. При этом выражений они не подбирали.

"Нормальные здравомыслящие люди в такой ситуации не окажутся", "Наркоманка", "Господи позорище! Теперь стыдно жить с тобой в одном городе", "Сколько тебе заплатили за твой театр? "Несчастная, добропорядочная девочка", сама к нему поехала. Думала, он в куколки играть с тобой будет?! Психопатка!", "Даша, ты потеряла доверие у людей из-за твоих сказок и лживой беременности! Зачем ты такое творишь?", "Актриса большого театра. Шоу она умеет сделать. Если честно, не жалко ее", "Зачем это выкладывать? Вызвать жалость? Это вызывает только смех", "Такое фото выставлять. Мозгов нет совсем. Похоже на какой-то развод", "С каким позором люди идут к достижению цели", "Все, отписываюсь. Не могу больше на этот бред смотреть", – возмущались фолловеры.

А от "эпитетов", которыми забросали девушку, вообще уши вянут. Да и в ее интересное положение мало кто верит.

Что касается всей истории с беременностью, то Александр Серов напрочь опровергает слова Дарьи Друзьяк о том, что она ждет от него ребенка. Мало того на передаче Андрея Малахова эксперты сошлись во мнении, что участница скандальной телестройки вообще не ждет ребенка.

При этом сама звезда "Дома-2" продолжала утверждатьчто говорит правду. Она в порыве чувств, вызванных заявлениями недоброжелателей устроила потасовку в студии, в результате чего и пострадала.