"Жарко": звезда "Дома-2" надела прозрачный корсет
Виктория Романец поделилась с поклонниками фотографией, которая может поднять настроение в выходные дни. Звезда "Дома-2" надела маленькие алые трусики и прозрачный корсет, расшитый красными кружевами, а также сделала новую прическу – кудри в стиле "афро".
"Пора снять с себя нагрузку и лишнюю одежду", – кокетливо объявила брюнетка под кадром. Поклонники восхитились снимком.
"Фигура просто бомба", "Жарко", "Полегче, Виктория! Образ обжигающий", "Малышка на миллион", "Красиво, красный тебе идет!", "Идеальная фигура", "Сочная", "Ракета-пушка", "Какая жаркая леди", "Хороша и очень соблазнительна", – написали они на странице блондинки в Инстаграм. За час снимок набрал больше 11 тыс. отметок "Нравится".
Виктория Романец стала популярна после участия в проекте "Дом-2". Она и ее муж Антон Гусев нравились зрителям. Супруги ушли с телестройки в 2016 г., после чего звезда телестройки стала блистать в соцсетях. На ее блог подписаны почти 3 миллиона человек.
Ранее яркая бывая участница шоу поделилась фотографией в черном прозрачном бюстгальтере. Не так давно брюнетка сильно похудела и увеличила грудь. После этого у нее стало еще больше фанатов.
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