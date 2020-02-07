Брюнетка похвасталась загорелым телом

Виктория Романец поделилась с поклонниками фотографией, которая может поднять настроение в выходные дни. Звезда "Дома-2" надела маленькие алые трусики и прозрачный корсет, расшитый красными кружевами, а также сделала новую прическу – кудри в стиле "афро".

"Пора снять с себя нагрузку и лишнюю одежду", – кокетливо объявила брюнетка под кадром. Поклонники восхитились снимком.

"Фигура просто бомба", "Жарко", "Полегче, Виктория! Образ обжигающий", "Малышка на миллион", "Красиво, красный тебе идет!", "Идеальная фигура", "Сочная", "Ракета-пушка", "Какая жаркая леди", "Хороша и очень соблазнительна", – написали они на странице блондинки в Инстаграм. За час снимок набрал больше 11 тыс. отметок "Нравится".

Виктория Романец стала популярна после участия в проекте "Дом-2". Она и ее муж Антон Гусев нравились зрителям. Супруги ушли с телестройки в 2016 г., после чего звезда телестройки стала блистать в соцсетях. На ее блог подписаны почти 3 миллиона человек.



Ранее яркая бывая участница шоу поделилась фотографией в черном прозрачном бюстгальтере. Не так давно брюнетка сильно похудела и увеличила грудь. После этого у нее стало еще больше фанатов.

