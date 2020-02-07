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Бузову пристыдили за интимное видео с любовником

Бузову пристыдили за интимное видео с любовником
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Объятья и публичные поцелуи певицы с возлюбленным многих разозлили

Ольга Бузова выложила в Инстаграм видео с Давидом Манукяном. Блогер встретил ведущую шоу "Дом-2" в аэропорту с букетом цветов. После они начали целоваться и обниматься прямо перед камерой. Затем интимное видео попало в социальные сети, где и вызвало бурную реакцию пользователей.

Комментаторы сочли видео слишком интимным и начали стыдить Бузову. По их мнению, звезда перешла все границы.

"Можно не выкладывать как он щупает вас, вас смотрят дети! В следующий раз мы ваш секс увидим?", "Показуха", "Тошнит от ваших поцелуев и этих мерзких звуков во время них", "Типичная показуха, успокойтесь. Заплатила небось ему много, вот и играет хорошо", "Транслирует на всю страну", "Ну почему сколько фальши, так неестественно. И еще снимать все на камеру", – написали в Инстаграм Бузовой.

Пользователи в искренность Давида Манукяна не верят, по их мнению, он играет в любовь с артисткой ради пиара и денег. Сама же Ольга Бузова, похоже, ничуть не сомневается в чувствах любовника.

"Аэропорт. 5 утра, и я только прилетела с гастролей...За то время, что мы вместе, не было ни разу, чтобы он меня не встретил с самолета. Так же будет всегда, да?" – написала под видео ведущая шоу "Дом-2".

Ранее Ольга Бузова отметила свой день рождения в Таиланде, после в интернете заговорили о беременности артистки.

Дарья ПЕТРОВА

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