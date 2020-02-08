Жена Антона Гусева тренируется, только выпив секретный напиток

Виктория Романец тщательно поддерживает свою физическую форму. Чтобы всегда оставаться стройной и подтянутой, она регулярно занимается спортом. Экс-участница "Дома-2" призналась, что перед тренировкой употребляет гуарану.

"Это мой допинг. Гуарана, ее я пью за 30 минут до тренировки и не рекомендую тем, у кого плохо с сердцем", – добавила Романец. Она отметила, что после занятия спортом пьет протеиновые коктейли, потому что нужен белок. Девушка также поделилась, что совсем скоро к обычной своей тренировке добавит бассейн.

Также бывшая участница телестройки посетовала в Инстаграм-историях на то, что в субботу людей в спортзале практически нет. Романец предположила, что все придут приводить себя в форму весной, когда уже будет поздно.

Не забыла девушка показать поклонникам свою новую спортивную форму. Чтобы подписчики смогли внимательно разглядеть штаны-бананы, она покрутила "пятой точкой" на камеру.

Экс-участница "Дома-2" гордится своим стальным прессом и упругими формами, поэтому часто делится откровенными кадрами в соцсетях.

Ранее Романец похвасталась телом в позе по-турецки.