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Звезда "Дома-2" пришла в спортзал под допингом

Звезда "Дома-2" пришла в спортзал под допингом
Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14
Жена Антона Гусева тренируется, только выпив секретный напиток

Виктория Романец тщательно поддерживает свою физическую форму. Чтобы всегда оставаться стройной и подтянутой, она регулярно занимается спортом. Экс-участница "Дома-2" призналась, что перед тренировкой употребляет гуарану.

"Это мой допинг. Гуарана, ее я пью за 30 минут до тренировки и не рекомендую тем, у кого плохо с сердцем", – добавила Романец. Она отметила, что после занятия спортом пьет протеиновые коктейли, потому что нужен белок. Девушка также поделилась, что совсем скоро к обычной своей тренировке добавит бассейн. 

Также бывшая участница телестройки посетовала в Инстаграм-историях на то, что в субботу людей в спортзале практически нет. Романец предположила, что все придут приводить себя в форму весной, когда уже будет поздно. 

Не забыла девушка показать поклонникам свою новую спортивную форму. Чтобы подписчики смогли внимательно разглядеть штаны-бананы, она покрутила "пятой точкой" на камеру. 

Экс-участница "Дома-2" гордится своим стальным прессом и упругими формами, поэтому часто делится откровенными кадрами в соцсетях. 

Ранее Романец похвасталась телом в позе по-турецки. 

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ИВАНОВА

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