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Звезду "Дома-2" заплевали после развлечений в ванне

Звезду "Дома-2" заплевали после развлечений в ванне
Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Экс-участница проекта помылась в сапогах

Маргарита Овсянникова после ухода с телестройки удивляет подписчиков эпатажными постами. На этот раз блондинка развлеклась в туалете. Звезда шоу "Дом-2" в рубашке и сапогах плюхнулась в ванну, а затем начала поливать себя из душа. Все происходящее оператор снимал на камеру, а после Маргарите досталось от комментаторов.

Видео появилось в Инстаграм Овсянниковой. Подобные развлечения, как и танцы телезвезды без штанов, ее подписчики не оценили. Они считают, что девушка изменилась в худшую сторону и буквально заплевали экс-участницу шоу "Дом-2" в комментариях.

"Да, ты раньше нравилась, но чем дальше, тем больше пошлости. Разочарование и только. Голое тело должно даваться там, где его ждут и редко, но твои подачи уже приелись", "Марго последнее время очень изменилась и не в лучшую сторону", "Какой колхоз", "Зачем сапоги-то мочить", "Моську простудишь, работать не сможешь!" – высказались разочарованные комментаторы.

После ухода с телестройки Маргарита Овсянникова начала петь, а также продолжает вести свой блог в социальных сетях. К видео и фото бывшей участницы "Дома-2" в интернете относятся по-разному. Например, ролик, где Овсянникова скачет на кровати с раздвинутыми ногами, пользователям показался пошлым. 

Дарья ПЕТРОВА

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