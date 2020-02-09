Экс-участница проекта помылась в сапогах

Маргарита Овсянникова после ухода с телестройки удивляет подписчиков эпатажными постами. На этот раз блондинка развлеклась в туалете. Звезда шоу "Дом-2" в рубашке и сапогах плюхнулась в ванну, а затем начала поливать себя из душа. Все происходящее оператор снимал на камеру, а после Маргарите досталось от комментаторов.

Видео появилось в Инстаграм Овсянниковой. Подобные развлечения, как и танцы телезвезды без штанов, ее подписчики не оценили. Они считают, что девушка изменилась в худшую сторону и буквально заплевали экс-участницу шоу "Дом-2" в комментариях.

"Да, ты раньше нравилась, но чем дальше, тем больше пошлости. Разочарование и только. Голое тело должно даваться там, где его ждут и редко, но твои подачи уже приелись", "Марго последнее время очень изменилась и не в лучшую сторону", "Какой колхоз", "Зачем сапоги-то мочить", "Моську простудишь, работать не сможешь!" – высказались разочарованные комментаторы.

После ухода с телестройки Маргарита Овсянникова начала петь, а также продолжает вести свой блог в социальных сетях. К видео и фото бывшей участницы "Дома-2" в интернете относятся по-разному. Например, ролик, где Овсянникова скачет на кровати с раздвинутыми ногами, пользователям показался пошлым.