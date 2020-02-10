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"Глаза косят": изменившуюся Бузову обсмеяли

"Глаза косят": изменившуюся Бузову обсмеяли
Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" снялась с необычного ракурса и нарвалась на критику

Ольга Бузова сменила имидж. Певица обрезала длинные волосы и вернулась к прежней прическе. Фотографии в этом образе она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Кадр с изображением артистки не оценили.

Звезда "Дома-2" снялась в обтягивающих черных штанах и коротком топе, продемонстрировав голый живот. Внимание подписчиков привлекла, однако, не ее прическа, а фигура и выражение лица. В комментариях упрекали, что она чересчур сильно втянула живот, да и непонятно зачем – певица и так очень стройная.

Также интернет-пользователи обратили внимание на взгляд артистки. "Как будто глаза косят, отсвечивает лампа", "Зачем так втягивать живот, выглядит неестественно", "Что с глазами? Они косые", "Так втянула живот, что глаза покосило", "Ужасное тело", "На косого мужика похожа", – раскритиковали ее комментаторы.

Однако фанаты певицы пришли в восторг от возвращения старой прически звезды. И засыпали любимицу комплиментами: "Очень круто и стильно", "Вау, даже немного не узнал. Тебе очень идет", "Ты прекрасна", "Богиня", "Шикарная", "Просто нереально, королева".

Ранее Ольгу Бузову пристыдили после откровенного видео с ее возлюбленным Давидом Манукяном.

Фоторепортаж
На скачущей верхом Бузовой развалилось платье
Певец Сергей Лазарев и продюсер Виктор Дробыш. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Полина Гагарина. Фото: Феликс Грозданов/"Утро"
Певец Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Полина Гагарина со спутником. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Радиоведущий Юрий Николаев. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Диана Арбенина. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" +1
Карина СИРАЗОВА

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