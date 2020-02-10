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Рапунцель из "Дома-2" бросилась на известную актрису с бутылкой

Рапунцель из "Дома-2" бросилась на известную актрису с бутылкой
Алена Рапунцель. Фото:instagram.com/alenatoffi_official
Звезда передачи разозлилась из-за слов артистки

На "Доме-2" чуть не произошла драка между Аленой Рапунцель и Эвелиной Бледанс, которая пришла на телепроект в качестве эксперта и стала критиковать звезду шоу. Услышав ругательство в свой адрес – артистка назвала ее "сволочью" – Алена Рапунцель вскочила с места, схватила бутылку и бросилась к ней. Остановить девушку смогли только другие участники.

Эвелину Бледанс растрогала ситуация, происходящая в семье Рапунцель. Она считает, что младшая сестра и мать должны поддержать беременную Ольгу. После несостоявшегося нападения артистка расплакалась.

"Я не понимаю. Сидит беременная девочка. Ладно, ребята ополчились на нее... Но, когда приходит родная сестра и мама, а ваша дочка сидит, трясется беременная, а вы не подойдете, не обнимете родную кровинку", - эмоционально высказалась Эвелина Бледанс.

Алена Рапунцель на шоу призналась, что очень любит маму, поэтому старается защитить ее от сестры. "Я настолько свою маму люблю, это мой самый дорогой человек. У меня мама каждый день плачет, а Оле плевать", – добавила она.

Мнения зрителей, посмотревших видео с инцидентом в социальных сетях, разделились. Одни считают, что Ольга Рапунцель просто выжимает слезы, изображая жертву, другие, наоборот, критикуют ее сестру.

"Ну и мама, ужас! Бедная Оля, врагов не надо с такой мамой и сестрой", "Сидит всех обзывает, а потом на шоу слезы выжимает!!! Поэтому к ней все так и относятся, даже родная мать!", "Оля -– показушница, бесит уже смотреть", "Выгнать Алену с мамой, зачем они нужны", "Никого из этого семейства не жалко. Гнать надо всем стадом за ворота", – написали пользователи.

Ранее Алену Рапунцель отмассировали на кушетке. До этого она бросилась на бывшего любовника, раскрывшего интимные подробности. 

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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<цензура> эти <цензура> из дом
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