До этого ведущая шоу "Дом-2" жаловалась на плохое самочувствие

Ольга Бузова продолжает интриговать поклонников и журналистов. Слухи о том, что звезда беременна, ходят уже несколько месяцев, сейчас же артистка подлила масла в огонь, опубликовав фото в свободной одежде. В Инстаграм Бузова, которую все привыкли видеть стройной, скрыла живот за объемной рубашкой.

По слухам, Ольга Бузова беременна от своего возлюбленного Давида Манукяна. После совместного отдыха знаменитость пожаловалась на плохое самочувствие. Многие решили, что все дело в интересном положении.

"Меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему-то так хочется есть. И спать", – рассказала Бузова в Инстаграм.

Пользователи предполагают, что своими фотографиями и жалобами на плохое самочувствие артистка сама указывает на скорое появление ребенка.

"Оля вы, наверное, беременны, сделайте тест", "Беременная Оля!!!", "Конечно, беременна отпуск месяц, еда, живот, спит, график выступлений по сравнению с 2019 Г урезан, перерыв почти в 2 недели", "Ты не беременна ли часом, солнышко?", "Беременна все-таки", – комментируют фото в Инстаграм Бузовой.

В личной жизни Ольги Бузовой некоторое время назад произошли перемены. Артистка начала встречаться с блогером Давидом Манукяном, который на несколько лет моложе ее.

До этого мать Ольги Бузовой выдала правду о ее прошлом.