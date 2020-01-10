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Видели все: звезда "Дома-2" потрогала достоинство голого мужчины

Видели все: звезда "Дома-2" потрогала достоинство голого мужчины
Юлия Белая. Фото: instagram.com/iulia.belaya
Участницу телестройки обвиняют в недостойном поведении

Юлия Белая оказалась в центре скандала. Звезда "Дома-2" Илья Яббаров утверждает, что красотка трогала половой орган голого участника проекта, который в тот момент спал.

Все это происходило на глазах у других участников, которые действия Юлии Белой осуждают. Яббаров считает, что девушка вела себя так, "что ей только ленивый мог не воспользоваться".

"Это и Захарьяш подтвердит, и Захар, и все – она ужасно себя вела! И самое главное, она уснула, когда Алеся с Серегой уснули, она пришла к ним, Сережа был голый, и она на его половой орган положила свою руку. И Женя это увидел", – цитирует слова Илья Яббарова Dom2Life.

Само интересное, что все это происходило на глазах у бывшего молодого человека девушки, с которым она недавно сошлась вновь. Похоже, молодой человек готов простить возлюбленной развязное поведение.

Юлия Белая пользуется популярностью у мужчин "Дома-2". Девушка выделяется яркой внешностью и выдающимися формами. 

Дарья ПЕТРОВА

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