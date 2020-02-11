Звезда шоу "Дом-2" продемонстрировала загорелые части тела

Ольга Бузова после возвращение из отпуска сразу же приступила к работе. На съемках популярного проекта, на котором пары строят любовь, она стянула с себя кофту с длинными рукавам, продемонстрировав обтягивающий топ и зону декольте.

Под фото артистка указала пользователям на новое в своей внешности. Звезда "Дома-2" подстриглась и сменила цвет волос.

"Немного изменила прическу, и уже все смотрится по-другому. Как вам мой сегодняшний образ?" – обратилась она к подписчикам в Инстаграм, которых у нее больше 19 миллионов человек.

И те ответили, только мнения разделились. Пока одни восхищаются внешностью звезды, другие нашли повод ее раскритиковать.

"Цвет волос просто шедевральный", "Оля, шикарно выглядишь, шоколадные оттенки тебе очень идут", "Ольга Бузова красива во всех образах", "Очень естественно и нежно", "Мозгами надо блистать, а не прической", "Как-то не очень эти кудри недоделанные", "Ужасно, плакать хочется", – высказались комментаторы под снимком.

Ранее Ольга Бузова зажгла на сцене в блестящих трусах.