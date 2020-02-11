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"Танцы на костях": Водонаева вышла из себя из-за долгов

"Танцы на костях": Водонаева вышла из себя из-за долгов
Алена Водонаева. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Экс-участница "Дома-2" прокомментировала ситуацию

Алена Водонаева вышла из себя, прочитав новости об имеющихся у нее долгах. Телезвезда отказалась говорить с обрывающими телефон журналистами, а в Инстаграм написала, что налоги за дом она оплатила, а вот с машиной все сложнее.

"За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда) и пока не успела. Видно, наверное, по каким причинам не успеваю?!" – эмоционально отреагировала звезда "Дома-2".

Позже брюнетка назвала все происходящее в медиапространстве "танцами на костях". А также написала, как закроет этот вопрос. "Попросила папу с мамой сходить заплатить налог… через 30 минут вопрос решится... Спасибо за танцы на костях", – добавила бывшая участница телестройки.

Алена Водонаева 11 февраля столкнулась с еще одной неприятной ситуацией. Ее вызвали в полицию на разговор из-за ее высказывания о материнском капитале и многодетных семьях. 

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"Выбросить, и все": как Водонаева отрезала грудь
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Попросила папу с мамой сходить заплатить налог
НУ ЭТО ВООБЩЕ ДНИЩЕ ,ТЕБЕ СКОЛЬКО ЛЕТ СТАРАЯ ДУРА?
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