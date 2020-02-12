Телеведущая призвала ограничиться штрафом вместо тюрьмы

Алена Водонаева никому не успела навредить своими высказываниями о материнском капитале, поэтому сажать ее не нужно. Об этом заявила журналистка Ольга Скабеева.

Телеведущая назвала и саму бывшую участницу "Дома-2", и высказывания той о количестве детей в российских семьях бестолковыми. По ее мнению, сажать модель за глупость – перебор. "Так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно", – заявила звезда экрана в эфире программы "60 минут".

Если бы всех публичных людей наказывали за подобные резкие высказывания, то в нашей стране все оказались бы в тюрьме, отметила Скабеева. Она считает, что Водонаева не заслужила какого-либо внимания, и дело должно кончиться штрафом, сообщает "ФедералПресс". Согласился с телеведущей и ее коллега Евгений Попов. Он заявил, что уголовно преследовать "каждую дурочку" не стоит, пишет телеканал телеканал "360".

К обсуждению происходящего с экс-участницей "Дома-2" присоединились интернет-пользователи на "Ютуб", но их мнения разделились. Одни согласились с нею, в то время как другие отметили, что нужно отвечать за свои действия согласно закону: "Пока я вижу только пиар Водонаевой", "Она сказала чистейшую правду и огромное количество людей поддержало ее!", "За слова надо отвечать", "Да никто ее не посадит... а жаль!", "Хоть кто-то правду сказал", "За что посадят, за правду, куда мир катится!".

Скандал разгорелся после высказывания Алены Водонаевой о материнском капитале в декабре 2019 года. Слова модели оскорбили жителя Йошкар-Олы, который и написал заявление в полицию. Теперь телеведущей грозит штраф 300 тыс. руб. или до 6 лет лишения свободы.