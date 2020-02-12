Бывшая участница проекта прошлась по улице полуголой

Маргарита Овсянникова выложила в соцсети новый снимок. На фото звезда "Дома-2" идет по дороге в откровенном наряде – лифчике и рваных шортах, которые едва прикрывают интимные места девушки.

Видимо, ожидая негативные комментарии подписчиков, девушка поделилась мнением о критике. Бывшая участница телестройки призналась, что не обижается на гневные сообщения.

"У меня уже иммунитет на любые высказывания в мой адрес", - сообщила она в Инстаграм.

Подписчики ее поддержали. Они считают Овсянникову красивой и успешной, поэтому предлагают игнорировать весь негатив.

"Марго, ты самая классная. Плохие комменты пишут нереализованные люди, от зависти", "Очень красивая! И нечего обращать внимания на всякое г", "Фото бомбическое! Вообще мне очень нравятся сцены с этой съемки клипа", "Плохое пишут люди, обиженные жизнью, их стоит только пожалеть...", "На Шакиру похожа", "Ты успешная красотка, шли всех, это зависть", – отметили комментаторы.

До этого Маргарита Овсянникова залезла в ванну в сапогах и запрыгнула на кровать с раздвинутыми ногами.