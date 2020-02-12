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Водонаеву потребовали отправить на принудительные работы

Раскрыты причины жалобы на Водонаеву в полицию
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/www.globallookpress.com
Скандал разгорелся не только из-за публикации звезды "Дома-2"

Написавший на Алену Водонаеву заявление в полицию житель Йошкар-Олы считает, что бывшая участница телестройки заслуживает наказания за высказывание о материнском капитале. Кроме того, оказалось, что он никогда не видел скандального поста знаменитой брюнетки в Инстаграм. Его недовольство спровоцировала публикация во "ВКонтакте", сообщил 31-летний мужчина.

И объяснил, что звезда "Дома-2" делит людей на две социальные группы – быдло и олигархов, с чем он не согласен. Однако на страницу брюнетки в соцсети мужчина никогда не заходил. По его словам, идея написать жалобу возникла после призыва в сообществе "Мужской путь" во "ВКонтакте" обратиться в прокуратуру, рассказал заявитель Baza.

Житель Йошкар-Олы считает, что телеведущая должна публично извиниться за слова о многодетных российских семьях, и требует отправить бывшую участницу телестройки на принудительные работы, так как другое наказание, по мнению мужчины, ей не страшно.

Водонаевой грозит до 6 лет лишения свободы. Однако она может отделаться штрафом в 300 тыс. рублей.        

Ранее за Алену заступилась ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Она заявила, что глупое высказывание брюнетки не заслуживает такого серьезного наказания.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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<цензура> <цензура>
людишки не понимают и не хотя одного - то что общество иерархично
а как людей назвать которые в самом низком социальном положении
и куда важнее хотеть не только понимать - почему есть иерархия а то что ее устранять в свободном обществе справедливости
если у вас есть начальники то вы по положению и есть рабы по сути
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