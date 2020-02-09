Певица вышла к зрителям в откровенном наряде

Ольга Бузова для выступлений выбирает смелые костюмы. Концерт в Москве не стал исключением: перед своими поклонниками ведущая шоу "Дом-2" появилась в серебристом боди, едва прикрывающем ее тело. А после сменила наряд на блестящие черные трусы и своеобразную юбку из ремней, в которой зажигала перед зрителями.

В комментариях поклонники осыпают Бузову комплиментами и ждут ее с концертом в своем городе. Скоро Бузова отправляется в тур по нескольким городам России и зарубежья.

"Огонь", "Королева", "Какая же энергетика у человека! Всем на зависть)", "Молодец. Как всегда позитив", "Зажгла, как всегда", "Что не говори, но Ольга молодчинка, характер, работоспособность так держать", "Наша богиня!", "Умница", – написали в Инстаграм Бузовой.

Хвалебные комментарии разбавили сообщения от критиков. Они просят Ольгу не приезжать в их город, указывает на ее плохое пение и критикуют внешность. Сама Бузова на злобные сообщения не реагирует, а количество ее подписчиков продолжает расти. Сейчас за жизнью Бузовой через социальные сети следят 19,5 млн. человек.

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за интимное видео с любовником Давидом Манукяном.